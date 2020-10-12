Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.10.2020 11:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.10.2020 11:44
    ABONE OL

    sınırına dayanan Rumlara Mehter Marş'lı karşılık!

    ’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından na yürüyen Rumlar ara bölgede yangın çıkartırken olayı duyan Türk halkı sınıra akın edip İstiklal Marşı ve Mehter Marşı ile karşılık verdi.

    'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Güney Rum Kesimi'ndeki Derinya 'nda toplanan ırkçı Rumlar, ara bölgeye meşaleler atıp yangın çıkardı.

    Rumlar, ellerindeki Yunan bayrakları ile "Kıbrıs Yunandır" şeklinde slogan atarak KKTC sınırına yürüdü.

    Bölgede polis ve askerin geniş güvenlik önlemi alması nedeniyle olaylar büyümeden engellendi.

    MEHTER VE İSTİKLAL MARŞI OKUNDU
    Kıbrıslı Türkler ise yaşanılan olayın duyulmasının ardından ellerinde Türk bayrakları ile Derinya Sınır Kapısı'na gitti.

    Yüzlerce Kıbrıslı Türk, KKTC sınır kontrol noktasında Mehter ve İstiklal Marşı okudu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel KKTC sınırına dayanan Rumlara Mehter Marş'lı karşılık!