OSMANİYE'DE GÖZALTI

Osmaniye'de yangınlarla ilgili sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hatay ve Trabzon'daki orman yangınları üzerine sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan olaylarla ilgili yangınları başlattığı iddia edilen eli kanlı terör örgütü PKK'lıları övdüğü ve örgütün propagandasını yaptığı belirlenen İ.D'yi evinde gözaltına aldı. İ.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

BAKAN SOYLU DA HATAY'DA

Edinilen son dakika bilgisine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'daki dün kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde inceleme yaptı. Soylu, yangında zarar gören Arsuz ilçesindeki Nergizlik Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek hem bilgi aldı hem sohbet etti.

"BU SORUNLARI AŞACAK GÜCÜMÜZ VAR"

Mahalle halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, "Hiç endişe etmeyin, burada karşı karşıya kalınan bütün sorunları aşabilecek gücümüz var. Devlet, bugün için vardır. Milletimiz dünkü yangınlardan hakikaten çok ürktü, sadece siz değil, 'acaba ne oluyor' diye ve Allah'a şükürler olsun ki müdahale edildi ve söndürüldü. Arkasında neyin olup neyin olmadığını endişe etmeyin, merak etmeyin. Savcılığımız, güvenlik güçlerimiz tahkikatlarını yapıyorlar, konunun gereğini yerine getiririz inşallah. Bu vesileyle her birinize tekrar geçmiş olsun diliyoruz. Allah beterinden korusun diyoruz, emrinize amadeyiz diyoruz ve yaraların da en kısa zamanda sarılacağını ifade ediyorum." dedi.

MHP'Lİ KARAKAYA: CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİ VE HERKES HAREKETE GEÇTİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da olayın ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devletin tüm birimlerinin harekete geçtiğini vurgulayarak herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

Soylu ve beraberindekiler daha sonra Belen ilçesindeki Atatürk Parkında incelemede bulunarak Belediye Başkanı İbrahim Gül'den bilgi aldı.