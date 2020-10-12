Son dakika: MSB açıkladı: 120 Libyalı askere eğitim verilmeye başlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 120 Libyalı askere eğitim verilmeye başlandığını açıkladı.
Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla sağlanan eğitim desteği kapsamında; 120 Libyalı askere Tacura Müşterek Kara Eğitim ve Tatbikat Merkezinde eğitim verilmeye başlanmıştır. pic.twitter.com/1lDiigrcrO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 12, 2020
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla sağlanan eğitim desteği kapsamında; 120 Libyalı askere Tacura Müşterek Kara Eğitim ve Tatbikat Merkezinde eğitim verilmeye başlanmıştır" denildi.