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    • 12.10.2020 11:51
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    Son dakika: MSB açıkladı: 120 Libyalı askere eğitim verilmeye başlandı

    Son dakika haberine göre, Milli (MSB), 120 Libyalı askere eğitim verilmeye başlandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla sağlanan eğitim desteği kapsamında; 120 Libyalı askere Tacura Müşterek Kara Eğitim ve Tatbikat Merkezinde eğitim verilmeye başlanmıştır" denildi.

    MSB açıkladı: Eğitimler başladı

    Milli (MSB), 120 Libyalı askere eğitim verilmeye başlandığını açıkladı.





    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla sağlanan eğitim desteği kapsamında; 120 Libyalı askere Tacura Müşterek Kara Eğitim ve Tatbikat Merkezinde eğitim verilmeye başlanmıştır" denildi.


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