"GÖREV KUTSALDIR"

Görevini, gönüllülük esasıyla yaptığını kaydeden Yalnız, "Bu bir ekip işi ve biz de tüm arkadaşlarımızla canımızı hiçe sayıp, yangını kontrol altına almak istedik. Reyhan hanımın evini kurtardım ve kendisi bana teşekkür etti.