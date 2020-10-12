Depoda ve bir araçta yapılan aramada 5 litrelik bidonlar halinde 5 ton etil alkol ele geçirildi. Ayrıca, İzmir'de etil alkolün dağıtımında kilit isim olduğu öğrenilen H.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan H.G.'nin etil alkol bulunan araçla dağıtım yaptığı öğrenildi. Depoda ayrıca çok sayıda aroma, etiket ve bidon kapağı bulundu. Ele geçirilen yaklaşık 5 ton etil alkol ile diğer malzemelere el konulurken, olayla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.