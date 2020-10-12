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    • 12.10.2020 21:49
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    'den yüz yüze eğitim için velilerden istendiği iddia edilen dilekçeye ilişkin açıklama: Bu görseli paylaşarak uyardı

    Milli Eğitim Bakanlığı, 'nın yayımladığı " ve Taahhütname" formuyla ilgili asılsız dolaşan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

    Twitter hesabından, yüz yüze eğitim sürecinde velilerin, çocuklarını okula gönderme veya göndermemeleri durumunda okula sunmaları gerektiği iddia edilen "izin ve taahhütname" dilekçesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

    "NEDENİ SORGULANAMAZ"
    Paylaşımda, "Sağlık Bakanlığının Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı 'Bilgilendirme Formu ve Taahhütname' velilerimizi bilgilendirme amaçlıdır. Velinin, öğrencisini okula göndermeme nedenini sorgulamaz, veliye 'tıbbi müdahale' adı altında hiçbir sorumluluk yüklemez." ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada, asılsız olduğu belirtilen dilekçeyle "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname"nin aslı da paylaşıldı.

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    Haberler Güncel MEB'den yüz yüze eğitim için velilerden istendiği iddia edilen dilekçeye ilişkin açıklama: Bu görseli paylaşarak uyardı