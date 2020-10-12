YANMAYAN 4 BAYRAKTAN BİRİNİ EVİNİN GİRİŞİNE ASTI

Yangının kontrol altına alınmasıyla evlerine döndüklerini belirten Saydam, acı bir manzarayla karşılaştıklarını dile getirdi. Zor da olsa girdikleri evlerinde çekmeceleri kontrol ettiğini ifade eden Saydam, yatak odasında bütün eşyaların kül olduğunu, sadece 4 Türk bayrağının yanmadığını anlattı. Saydam, yanmayan Türk bayraklarından birisini de evinin girişine astı.