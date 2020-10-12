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    • 12.10.2020 12:45
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    'tan Belediye Başkanı Av. için başsağlığı mesajı

    , hayatını kaybeden Belediye Başkanı için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vefat haberini aldığımız Başkanı Av. Mehmet Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Bulut ailesine ve Kilisli vatandaşlarımıza baş sağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

    DHA
    Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı
    Belediye Başkanı (53), geçen hafta tansiyon rahatsızlığı ile kaldırıldığı hastanade beyin kanaması geçirmesinin ardında bu sabah yaşamını yitirdi.

    Yüksek tansiyon nedeniyle geçen hafta Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Başkanı Mehmet Abdi Bulut, tedavi altındayken beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakıma alınan Bulut, bu sabah hayatını kaybetti.

    Mehmet Abdi Bulut'un ölüm haberi, kentte üzüntüye yol açtı.


    BAKAN ALBAYRAK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
    Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vefat haberini aldığımız Kilis Belediye Başkanı Av. Mehmet Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Bulut ailesine ve Kilisli vatandaşlarımıza baş sağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kilis Belediye Başkanı Av. Mehmet Abdi Bulut için başsağlığı mesajı