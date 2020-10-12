Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut (53), geçen hafta tansiyon rahatsızlığı ile kaldırıldığı hastanade beyin kanaması geçirmesinin ardında bu sabah yaşamını yitirdi.
Yüksek tansiyon nedeniyle geçen hafta Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, tedavi altındayken beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakıma alınan Bulut, bu sabah hayatını kaybetti.
Mehmet Abdi Bulut'un ölüm haberi, kentte üzüntüye yol açtı.
BAKAN ALBAYRAK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vefat haberini aldığımız Kilis Belediye Başkanı Av. Mehmet Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Bulut ailesine ve Kilisli vatandaşlarımıza baş sağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.
Yüksek tansiyon nedeniyle geçen hafta Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, tedavi altındayken beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakıma alınan Bulut, bu sabah hayatını kaybetti.
Mehmet Abdi Bulut'un ölüm haberi, kentte üzüntüye yol açtı.
Vefat haberini aldığımız Kilis Belediye Başkanı Av. Mehmet Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 12, 2020
Bulut ailesine ve Kilisli vatandaşlarımıza baş sağlığı dileklerimi iletiyorum.
BAKAN ALBAYRAK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vefat haberini aldığımız Kilis Belediye Başkanı Av. Mehmet Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Bulut ailesine ve Kilisli vatandaşlarımıza baş sağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.