Türkiye genelinde yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçildi. Bu sabah okullarda çalan ders zili ile birlikte, ilkokul 2, 3, 4 ile 8, lise hazırlık ve 12'nci sınıf öğrencilerinin yanı sıra özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler yüz yüze eğitime başladı.



BU HAFTA BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın ana mecrası EBA TV. Çocuklarımız televizyondan ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilirler. Kaçırırlarsa tekrarını izleyebilirler. Tablet dağıtımı ise bu haftadan itibaren başlıyor, peyder pey devam edecek." dedi.

