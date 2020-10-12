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    • 12.10.2020 11:15
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    Son dakika: : Tablet dağıtımları bu hafta başlıyor

    Son dakika haberine göre, : Çocuklarımızın ana mecrası . Çocuklarımız televizyondan ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilirler. Kaçırırlarsa tekrarını izleyebilirler. Tablet dağıtımı ise bu haftadan itibaren başlıyor, peyder pey devam edecek.

    genelinde yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçildi. Bu sabah okullarda çalan ders zili ile birlikte, ilkokul 2, 3, 4 ile 8, lise hazırlık ve 12'nci sınıf öğrencilerinin yanı sıra özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler yüz yüze eğitime başladı.

    BU HAFTA BAŞLIYOR
    basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın ana mecrası EBA TV. Çocuklarımız televizyondan ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilirler. Kaçırırlarsa tekrarını izleyebilirler. Tablet dağıtımı ise bu haftadan itibaren başlıyor, peyder pey devam edecek." dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Tablet dağıtımları bu hafta başlıyor