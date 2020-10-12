Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Mehmet Abdi Bulut için taziye mesajı yayımladı.



Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Kilisli kardeşlerime başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.