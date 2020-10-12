Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.10.2020 20:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.10.2020 20:43
    ABONE OL

    Başkan 'dan için taziye mesajı

    Başkan , Twitter hesabından geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden  için taziye mesajı yayımladı.

    Başkan Erdoğan'dan Bulut için taziye mesajı

    Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören Başkanı hayatını kaybetti.

    Başkan , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Mehmet Abdi Bulut için taziye mesajı yayımladı.



    "MEKANI CENNET OLSUN"
    Erdoğan mesajında, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Kilisli kardeşlerime başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mehmet Abdi Bulut için taziye mesajı