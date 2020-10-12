MEHMET ABDİ BULUT KİMDİR?

Ünvan: Kilis AK Parti Belediye Başkan Adayı

Eğitim: Üniversite/yüksekokul

Meslek: Avukat

Biyografi: 20 Ekim 1967 tarihinde Kilis'te doğan Mehmet Abdi Bulut, İlk ve orta öğrenimini Kilis'te tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Daha sonra avukatlık stajının ardından askerlik hizmetini 1991 yılında 223. dönem asteğmen olarak Konya Personel Okulu ve Milli Savunma Bakanlığı İnş. Eml. Daire Başkanlığında tamamladı. 1993 yılından itibaren Kilis'te serbest Avukatlık yaparken, 28 Mart 2009 yerel seçimlerinde Kilis Belediye Başkanlığını kazandı. Mehmet Abdi Bulut, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Kilis belediye başkan adayı olmuştur. Evli ve 3 çocuk babasıdır.