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    • 11.10.2020 13:37
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    'li Vahapoğlu'ndan orman yangınlarıyla ilgili önemli açıklama: Faili belli! ve işbirlikçileri...

    Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili M. , orman yangınlarının failinin belli olduğunu söyleyerek, " ve yabancı işbirlikçileri Ermenistan-Yunanistan yaptıklarını ikrar ediyorlar" dedi.

    Sema Alim Dalgıç
    MHP'li isimden orman yangınlarıyla ilgili önemli açıklama

    Terör örgütü YPG/PKK'nın yandaşı sosyal medya hesapları, Hatay'da başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınlarının, "Ateşin çocukları inisiyatifi" adlı örgüt tarafından çıkarıldığını açıkladı.

    MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili M. Hidayet Vahapoğlu; orman yangınlarında failin belli olduğunu belirterek, "PKK ve yabancı işbirlikçileri Ermenistan-Yunanistan yaptıklarını ikrar ediyorlar.. TBMM'de iki koltuk ya da iki belediye daha fazla kazanmak için onlara destek olanlar mutlu musunuz? Bunun hesabını yüce Türk milletine vereceksiniz" dedi.
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