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    • 11.10.2020 Gazete
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    duyurdu: ’ye kaçırılmaya çalışılan binlerce tohuma el koydu

    , binlerce tohum örneğinin ’ye kaçırılacağı iddiası üzerine tedbir aldı. Bu olayı İngiliz haber yaparak gerginliği tırmandırdı.

    Nifak tohumu
    Türkiye'de uzun yıllar çalışan Arkeobotanikçi Prof. Dr. Gordan Hillman, topladığı endemik bitkilerin nadide tohumlarını 'daki İngiliz Arkeoloji Araştırma Enstitüsü'nde bir araya getirdi.



    İddiaya göre "108 kutu arkeobotanik örnek ile 4 büfe dolusu modern tohum koleksiyonunun" 'ye kaçırılacağı ihbarı geldi. Bunun üzerine Başkan Erdoğan'ın emriyle tohumlara el koydu.



    İşte bu operasyon, İngiliz gazetesinde haber oldu. Mark Bridge ve Hannah Lucinda Smith imzalı haberde "Türk ve uluslararası araştırmacıların mağdur olacağı" belirtildi. Bu yazı üzerine İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Türk yetkililere rahatsızlıklarını ilettiği öğrenildi.





    Prof. Hillman, bölgedeki binlerce yıllık arkeolojik alanlardan toplanan tohum ve botanik örnekleri bir araya getirmişti. Ama onun iki yıl önce ölümünün ardından tohumların kaçırılacağı iddiaları gündeme geldi.
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    Haberler Güncel The Times duyurdu: İngiltere’ye kaçırılmaya çalışılan binlerce tohuma Türkiye el koydu