Türkiye'de uzun yıllar çalışan Arkeobotanikçi Prof. Dr. Gordan Hillman, topladığı endemik bitkilerin nadide tohumlarını Ankara'daki İngiliz Arkeoloji Araştırma Enstitüsü'nde bir araya getirdi.
İddiaya göre "108 kutu arkeobotanik örnek ile 4 büfe dolusu modern tohum koleksiyonunun" İngiltere'ye kaçırılacağı ihbarı geldi. Bunun üzerine Başkan Erdoğan'ın emriyle Kültür Bakanlığı tohumlara el koydu.
İşte bu operasyon, İngiliz The Times gazetesinde haber oldu. Mark Bridge ve Hannah Lucinda Smith imzalı haberde "Türk ve uluslararası araştırmacıların mağdur olacağı" belirtildi. Bu yazı üzerine İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Türk yetkililere rahatsızlıklarını ilettiği öğrenildi.
Prof. Hillman, bölgedeki binlerce yıllık arkeolojik alanlardan toplanan tohum ve botanik örnekleri bir araya getirmişti. Ama onun iki yıl önce ölümünün ardından tohumların kaçırılacağı iddiaları gündeme geldi.
İddiaya göre "108 kutu arkeobotanik örnek ile 4 büfe dolusu modern tohum koleksiyonunun" İngiltere'ye kaçırılacağı ihbarı geldi. Bunun üzerine Başkan Erdoğan'ın emriyle Kültür Bakanlığı tohumlara el koydu.
İşte bu operasyon, İngiliz The Times gazetesinde haber oldu. Mark Bridge ve Hannah Lucinda Smith imzalı haberde "Türk ve uluslararası araştırmacıların mağdur olacağı" belirtildi. Bu yazı üzerine İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Türk yetkililere rahatsızlıklarını ilettiği öğrenildi.
Prof. Hillman, bölgedeki binlerce yıllık arkeolojik alanlardan toplanan tohum ve botanik örnekleri bir araya getirmişti. Ama onun iki yıl önce ölümünün ardından tohumların kaçırılacağı iddiaları gündeme geldi.