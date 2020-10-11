Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.10.2020 17:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.10.2020 17:50
    ABONE OL

    Son dakika: 'ndan Dendias'a sert tepki

    Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanı 'ın bir gazete mülakatında 'ye yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Aksoy yaptığı açıklamada, "İddialar ve beyanlar asılsızdır. İstikşafi görüşmeler 2016’da Yunanistan’ın talebi üzerine durdurulmuştur" ifadelerine yer verdi.

    AA
    Yunan Bakan Dendias'a sert tepki

    Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanı Dendias'ın bir gazete mülakatında 'ye yönelik ifadeleri hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

    Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı 'ın bir gazetede bugün yayımlanan mülakatında Türkiye'ye ilişkin iddia ve beyanlarının asılsız olduğunu vurguladı.

    GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR
    "İstikşafi görüşmeler 2016'da Yunanistan'ın talebi üzerine durdurulmuştur. Bunun Türkiye'den kaynaklandığı iddiası kamuoyunu yanıltmaya matuftur. Aynı şekilde istikşafi görüşmelerde tek bir meselenin ele alındığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Bu görüşmelerin amacı, iki ülke arasında birbirleriyle bağlantılı tüm meselelerin çözüme kavuşturulmasıdır." değerlendirmesinde bulunan Aksoy, diğer taraftan, sahil şeridini halka açanın Türkiye değil, Kuzey Türk Cumhuriyeti () hükümetinin olduğunu belirtti.

    Aksoy, Yunan-Rum ikilisinin bu adımı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının ihlali olarak nitelendirmesi ve burada denize giren insanların uluslararası güvenliği tehdit ettiği iddiasının ciddiyetten uzak ve gülünç olduğunu aktardı.

    Yunanistan'ın Ege ve 'deki meselelerini Türkiye ile samimi bir diyalogla çözmek yerine, Avrupa Birliği'ni () Türkiye'ye karşı koz olarak kullanmaya çalışmasının sonuç vermeyecek bir çaba olduğunu vurgulayan Aksoy, Yunanistan'ın tehdit ve şantaj dilinin işe yaramayacağını artık anlamış olması gerektiğini belirtti. Aksoy, şunları kaydetti:

    "İYİ NİYETTEN YOKSUN BİR YAKLAŞIMDIR"
    "Yunanistan'ın bir yandan bizimle diyaloğa hazır olduğunu söylerken diğer yandan gerginliği artırıcı eylem ve faaliyetlerde bulunmaya devam etmesi ise samimiyetsizlik örneğidir. Nitekim, ülkemizin ‪28 Ekim'de Ege Denizi'nde icra edeceğini duyurduğu ve Bakan Dendias tarafından eleştiri konusu yapılan tatbikat, Yunanistan'ın 1988 Atina mutabakatına aykırı olarak evvelce ‪29 Ekim'de yapacağını duyurduğu tatbikata cevap niteliğindedir. Yunanistan'ın ikazlarımıza rağmen milli günümüzde tatbikat düzenlemesi iyi niyetten yoksun bir yaklaşımdır. Ülkemiz Ege ve Akdeniz'de hem kendi haklarını hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunan Bakan Dendias'a sert tepki