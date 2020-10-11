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    • 11.10.2020 15:14
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    Milli Eğitim Bakanı 'tan yüz yüze eğitim öncesi fidan dikme çağrısı

    Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı , yarın başlayacak yüz yüze eğitim öncesi bir mesaj paylaştı. Selçuk, "Güzel ülkemizde, yanan ormanların hüznünü bir kez daha yaşıyoruz. Yarın ilk ders zilini çalacak köy okullarımızdaki öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet ediyorum." dedi.

    Bakan Selçuk'tan fidan dikme çağrısı

    Milli Eğitim Bakanı , yarın ilk ders zilini çalacak köy okullarındaki öğretmenler başta olmak üzere tüm öğretmenleri, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet etti.

    Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
    "Güzel ülkemizde, yanan ormanların hüznünü bir kez daha yaşıyoruz. Yarın ilk ders zilini çalacak köy okullarımızdaki öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet ediyorum."

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    Haberler Güncel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim öncesi fidan dikme çağrısı