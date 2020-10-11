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    • 12.10.2020 00:16
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    sonrası Başbakanı 'dan ilk yorum: Zafer bizimdir

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Başbakanı , aday olduğu Ulusal Birlik Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı lerinin ilk turunu yüzde 33'e yakın oranla tamamlayarak bir zafer elde ettiğini söyledi. Tatar, "Zafer bizimdir, Akıncı'nın değil. Bu hafta uyku yoktur. Sandığa gitmeyenleri sandığa götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

    Tatar'dan ilk yorum: Zafer bizimdir

    KKTC cumhurbaşkanlığı seçiminde, sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Başbakan Ersin Tatar oyların yüzde 32,35'ini elde ederek birinci sırada yer aldı. İlk turda hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamadığı cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

    Lefkoşa'daki parti binasında açıklamalar yapan Tatar, 'Cumhurbaşkanı Tatar', 'Alemin kralı geliyor' sloganları ile birlikte konuşmasına başladı. Yanında eşi Sibel Tatar da olan Başbakan Tatar, "Bize oy vermiş veya vermemiş tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

    "BU HAFTA UYKU YOK"
    "Halkımız bizleri Saray'a götürecektir" diyen Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın zaferi kendisi kazanmış gibi konuşma yaptığını ifade etti. Başbakan Tatar, "Zafer bizimdir, Akıncı'nın değil. Bu hafta uyku yoktur. Sandığa gitmeyenleri sandığa götüreceğiz. Bütün dünyaya KKTC'nin demokrasisinin en iyi şekilde çalıştığını göstereceğiz. Cumhurbaşkanı olarak tüm halkı kucaklayacağım" dedi.
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