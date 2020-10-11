Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Bolu Dağı Tüneli'nde kış ayları öncesinde önemli bir çalışma yapılacak. Yapılan açıklamada "TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti derz yenilemesi çalışması nedeniyle 1 ay boyunca trafiğe kapatılacak" denilirken. güzergahın kapalı kalacağı süre boyunca otobandan çıkış ve giriş yapılabilecek noktalar da belirlendi. İşte önümüzdeki 1 ay içerisinde yola çıkacaklar için söz konusu çalışma ile ilgili önemli bilgiler;

ANKARA YÖNÜ DERZ YENİLEME ÇALIŞMASI

TEM Otoyolu olarak da bilinen E-80 otobanında yapılacak çalışmanın kış ayları öncesi derz yenileme ve bakım çalışması olduğu açıklandı.