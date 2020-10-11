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    • 11.10.2020 08:58
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    : 'de den ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

    haberine göre, 'de, leri iddiası ile hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınanlardan 2 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Öte yandan, 4 kişinin daha içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

    İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi!

    'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçesinde, geçtiğimiz gün iddiaya göre ten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılanlardan, 2 kişi daha hayatını kaybetti.

    ve 'nde tedaviye alınan, Nihat Karaoğlan(68) ve Necdet Kanatlıer(67) olduğu öğrenildi. den ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

    Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 3 ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 1 kişinin daha sahte alkol içtikten sonra fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi