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    • 11.10.2020 09:08
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    Son dakika: a önce bıçak çekti sonra... 'de hastanede dehşet anları!

    Son dakika haberine göre, ilçesindeki, 'ne kalp rahatsızlığı şikayetiyle gelen G.B., muayenesinin ardından iyi olduğu tespit edilince doktor M.B.(27) tarafından maske takılması istendi. İmam nikahlı eşi olduğu ileri sürülen Ö.Ş.(19) eşini uyaran doktora önce bıçak çekti ardından etti. Olaya karışan Ö.Ş. ve G.B. gözaltına alındı.

    Hastanede dehşet! Doktora önce bıçak çekti...

    Son dakika haberler... Olay, gece saatlerinde Acil Servisinde meydana geldi. İddiaya göre, kalp rahatsızlığı olduğu ileri sürülen G.B. imam nikahlı eşi Ö.Ş. ile birlikte hastaneye geldi.

    Muayenesi tamamlandıktan ve iyi olduğu belirlendikten sonra M.B., G.B.'ye maskesini takmasını istedi. Maske takmayacağını söyleyen G.B., "Sen doktorsun işini yap, karışma bana" diye çıkıştı. Ardından Ö.Ş., tartışmanın büyümesiyle doktora bıçak çekti ve etti.

    Olayın ardından araya giren hastane polisi 2 şüpheliyi dışarı çıkarttı. Doktorun şikayetçi olması üzerine Ö.Ş. ve G.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Doktora önce bıçak çekti sonra... İzmir'de hastanede dehşet anları!