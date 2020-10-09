Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.10.2020 23:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.10.2020 00:06
    ABONE OL

    'den '' diplomasisi: İşgalci 'a 'Karabağ'dan çekilin' çağrısı yapılmalı

    , lı mevkidaşı François-Philippe Champagne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Çavuşoğlu, 'da saldırganlığına ilişkin görüşlerini dile getirirken, Kanada'nın işgalci taraf olan Erivan yönetimine " topraklarından çekilme" çağrısında bulunması gerektiğini söyledi.

    AA
    Çavuşoğlu'ndan kritik temas! O isimle görüştü...

    , lı mevkidaşı François-Philippe Champagne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Champagne, gerçekleştirdikleri görüşmede, ikili ilişkiler ile meselelerini ele aldı.

    Kanada'nın 'ye yönelik bazı savunma sanayii ürünlerinde ihracat lisanslarını askıya alınması kararını görüşen iki bakan, Yukarı Karabağ'da yaşananları da değerlendirdi.

    ERİVAN'A ÇEKİLME ÇAĞRISI YAPILSIN
    Çavuşoğlu, Yukarı Karabağ'da saldırganlığına ilişkin görüşlerini dile getirirken, Kanada'nın işgalci taraf olan Erivan yönetimine " topraklarından çekilme" çağrısında bulunması gerektiğini söyledi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Türkiye'den 'Azerbaycan' diplomasisi: İşgalci Ermenistan'a 'Karabağ'dan çekilin' çağrısı yapılmalı