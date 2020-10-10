



"TÜM ŞÜPHELERİN ÜZERİNE GİDİYORUZ"

Vali Ömer Faruk Coşkun, AA muhabirine, kentte çıkan orman yangınlarına çok sayıda ekiple havadan ve karadan müdahale edildiği söyledi.

Ekiplerin cansiperane şekilde çalıştığını anlatan Coşkun, "Yangınları kontrol altına almak için elimizden geleni yapıyoruz. Zaman zaman etkili olan rüzgar, çalışmaları güçleştiriyor. Buna karşın ekiplerimiz yoğun şekilde alevlere müdahale ediyor." dedi.

Bölgedeki tüm yangınların titizlikle araştırıldığına dikkati çeken Coşkun, "Özellikle sabah saatlerinde çıkan ve devam eden yangın, meydana geliş şekli ve saati itibarıyla bazı şüpheler taşıyor. Konuyla ilgili arkadaşlarımız detaylı araştırma yapıyor. Çıkış nedeniyle ilgili henüz net bir bilgi yok. Ancak her türlü ihtimali değerlendiriyoruz. Tüm şüphelerin üzerine gidiyoruz." ifadelerini kullandı.



