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    • 11.10.2020 00:02
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    Son dakika: Meteoroloji'den o iller için kuvvetli yağış uyarısı! 10 Ekim

    tarafından yapılan açıklamaya göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, çevrelerinin bu akşam saatlerinde, ve çevrelerinin bu akşam ve yarın (Pazar) aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." denildi.

    Meteoroloji uyardı! Kuvvetli gelecek

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin bu akşam saatlerinde, Samsun ve Ordu çevrelerinin bu akşam ve yarın (Pazar) aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." denildi.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA 13°C, 25°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL 16°C, 24°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ 13°C, 23°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ 17°C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu

    EGE

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR 15°C, 27°C

    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA 9°C, 24°C

    Az bulutlu ve açık

    MANİSA 13°C, 29°C

    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 14°C, 26°C

    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 21°C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA 20°C, 28°C

    Az bulutlu ve açık

    HATAY 21°C, 30°C

    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA 11°C, 26°C

    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 12°C, 24°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR 8°C, 24°C

    Az bulutlu ve açık

    KONYA 14°C, 26°C

    Az bulutlu ve açık

    SİVAS 9°C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 7°C, 23°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU 8°C, 25°C

    Parçalı ve az bulutlu

    SİNOP 18°C, 22°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ZONGULDAK 16°C, 22°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Samsun ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 14°C, 26°C

    Parçalı bulutlu

    RİZE 19°C, 23°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    SAMSUN 19°C, 22°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON 21°C, 23°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 5°C, 21°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KARS 2°C, 20°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA 10°C, 26°C

    Az bulutlu ve açık

    VAN 5°C, 21°C

    Az bulutlu ve açık

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 11°C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 14°C, 30°C

    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 16°C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 18°C, 33°C

    Az bulutlu ve açık
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    Haberler Güncel Son dakika: Meteoroloji'den o iller için kuvvetli yağış uyarısı! 10 Ekim HAVA DURUMU