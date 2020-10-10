Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin bu akşam saatlerinde, Samsun ve Ordu çevrelerinin bu akşam ve yarın (Pazar) aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." denildi.