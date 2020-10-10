Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin bu akşam saatlerinde, Samsun ve Ordu çevrelerinin bu akşam ve yarın (Pazar) aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." denildi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 16°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 15°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 9°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 14°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 20°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 21°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 14°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 9°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 18°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 16°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Samsun ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 14°C, 26°C
Parçalı bulutlu
RİZE 19°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN 19°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 21°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 2°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
VAN 5°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık