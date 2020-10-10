1 dakikada ve 30 saniyede en fazla beton blok kırma rekorlarına da sahip olan Ali Bahçetepe tek seferde en fazla beton blok kırma rekorunu 2015'te kaç beton blok kırarak elde etmiştir sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 1 dakikada ve 30 saniyede en fazla beton blok kırma rekorlarına da sahip olan Ali Bahçetepe tek seferde en fazla beton blok kırma rekorunu 2015'te kaç beton blok kırarak elde etmiştir?

A: 17

B: 37

C: 57

D: 77

Doğru Cevap: B: 37