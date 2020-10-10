1 dakikada ve 30 saniyede en fazla beton blok kırma rekorlarına da sahip olan Ali Bahçetepe tek seferde en fazla beton blok kırma rekorunu 2015'te kaç beton blok kırarak elde etmiştir sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: 1 dakikada ve 30 saniyede en fazla beton blok kırma rekorlarına da sahip olan Ali Bahçetepe tek seferde en fazla beton blok kırma rekorunu 2015'te kaç beton blok kırarak elde etmiştir?
A: 17
B: 37
C: 57
D: 77
Doğru Cevap: B: 37
İKİ YENİ GUİNNESS REKORUNA DAHA İMZA ATTI
MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde spor yaşamını sürdüren rekortmen tekvandocu 58 yaşındaki Ali Bahçetepe, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümüne denk getirdiği denemeleriyle iki yeni Guinness rekoruna daha imza attı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda noter görevlileri ve hakemler gözetiminde gerçekleştirilen rekor denemeleri, izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Bahçetepe'nin ilk rekor denemesinde göğsünün üzerine 60 santimetre uzunluğunda, 20 santimetre eninde, 7 santimetre kalınlığındaki 16 gaz beton bloğu kondu. Peş peşe indirilen balyoz darbeleriyle gaz betonlarının tamamı kırılırken süreye bakıldı. Önceden 7 saniye 37 salise ile Avustralyalı bir sporcuya ait olan rekoru Bahçetepe'nin 6 saniye 33 saliseyle geliştirdiği noter görevlileri önünde tescil edildi.
İKİNCİ DENEMEDE KENDİ REKORUNU EGALE ETTİ
Halen 36 beton blok ile kendisine ait olan tek vuruşta en fazla kırış rekorunu geliştirmek için platforma çıkan Bahçetepe; 75 santimetre uzunluğunda, 25 santimetre eninde ve 7 santimetre kalınlığındaki 37 beton bloğu tek vuruşta dirsek darbesi ile kırmayı denedi. Osmanlı Marşı eşliğinde vuruşunu gerçekleştiren Bahçetepe, beton blokların tamamını kırarak bu alandaki kendi rekorunu egale etti. Noter eşliğinde tescil edilen denemelerde Ali Bahçetepe'nin 17'inci Guinness Dünya Rekoru'na ulaştığı belirtildi.
ŞEHİTLERE İTHAF ETTİ
Rekoru Çanakkale şehitlerine ithaf eden Ali Bahçetepe, "Göğsümde denediğim rekoru kırmayı çok istiyordum. Daha önce üç kez başarısız olmuştum. Göğüs üstü kırış rekoru ise bir başka sporcunun elinde bulunuyordu. Bu kez hedefime ulaştım. Çok iyi bir ekiple bu başarıya ulaştık" dedi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte 'Demir yumruk' lakaplı Bahçetepe, tebrikleri kabul etti.