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    • 10.10.2020 23:57
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    Son dakika: 'da 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

    Son dakika haberi... Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan da, 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

    Ağrı'dan acı haber! Şehidimiz var

    Son dakika haberi... 'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan da, 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı.

    Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

    Yaralı askerlerden biri Doğubayazıt Doktor Yaşar Er Yılmaz Devlet Hastanesinde şehit oldu, diğeri Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

    Bölgede teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Ağrı'da 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı