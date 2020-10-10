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    Son dakika: Koronavirüste son durum! yeni tablo ile koronavirüs vaka sayılarını duyurdu

    Son dakika haberi... yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerine yer verdi.

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

    Koca açıklamasında, "Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerine yer verdi.

    9 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    8 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    7 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    6 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    5 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tablo ile 10 Ekim koronavirüs vaka sayılarını duyurdu