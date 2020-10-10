Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu.
Koca açıklamasında, "Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerine yer verdi.
Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 10, 2020
9 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
8 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
7 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
6 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU