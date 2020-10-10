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    • 10.10.2020 11:54
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    : 'deki soruşturmasında eski tuğgeneral, yeniden gözaltına alındı

    haberine göre 'da yürütülen soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra 2019'da tahliye edilen eski tuğgeneral O.B, 'deki FETÖ'nün sözde askeri yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

    AA
    Eski tuğgeneral gözaltında

    Cumhuriyet Başsavcılığının 'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri () yapılanması soruşturması kapsamında, daha önce ile rütbesi alınan eski tuğgeneral O.B'nin tekrar yakalanması için talimat verildi.

    Eski tuğgeneral O.B, 'da gözaltına alındı.

    O.B'nin, örgütün sözde TSK yapılanması içinde asker şahıslardan sorumlu sivil unsurlarla irtibat içinde olduğu, ankesörlü ve kontörlü sabit hat aranmasının bulunduğu ve bu irtibatını darbe girişiminden sonra da devam ettirdiği tespit edildi.

    3 Mart 2017'de isteğe bağlı olarak emekli olan O.B'nin 24 Aralık 2017'de 695 sayılı KHK ile rütbesi geri alınmıştı. O.B, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında terör örgütünün "mahrem imam" tabir edilen mensupları ile irtibatının bulunması nedeniyle 9 Haziran 2018'de tutuklanmış ve 26 Mart 2019'da mevcut delil durumu nedeniyle tahliye edilmişti.

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