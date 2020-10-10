Şişli Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Ramazan Çelik, tazminatsız bir şekilde işten çıkarıldıktan sonra İş Mahkemesi'nde 267 bin lira almaya hak kazanmasının ardından alacağını tahsil etmek için belediyeye haciz işlemi başlattı.

Haciz işlemi için belediye binasına gelen Çelik'in avukatı Abdullah Akyüz ve icra memuru, görevliler tarafından belediye binasına alınmadı. Daha sonra içeri giren avukat ve icra memuru, belediyenin kasasında bulunan 1550 lirayı haczetti. Avukat ve icra memuru, kendilerine belediye görevlilerince engel olunması üzerine polisi çağırdı.

