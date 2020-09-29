Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.09.2020 13:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.09.2020 13:26
    ABONE OL

    Son dakika: 'da 'nün sözde "bölge talebe mesulü"ne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis

    Son dakika haberine göre, 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) sözde "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

    AA
    FETÖ'nün bölge talebe mesulüne hapis cezası

    12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık H.A. ve avukatı katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın içinde "bölge talebe mesulü" olarak görev yapması, FETÖ'nün evlerinde kalması, örgütsel faaliyetlerde bulunduğuna dair tanık beyanları ve teşhisleri ile ile kapatılan kurumlarda çalışması dikkate alınarak, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

    Savunması alınan sanık H.A, esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Ben 'bölge talebe mesulü' olarak görev yapmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. FETÖ/PDY üyesi değilim. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

    Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanık H.A'nın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Adana'da FETÖ'nün sözde "bölge talebe mesulü"ne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri