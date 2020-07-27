ABD Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz'a ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala hakkında açıklamada bulundu.

Türkiye'ye çağrıda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Bu hafta itibariyle Türk hayırsever ve sivil toplum lideri Osman Kavala hiçbir suçtan hüküm giymeden 1000 gününü hapiste geçirmiştir. ABD uluslararası sorumluluklara ve zorunluluklara saygı duymanın önemini hatırlatır. Türkiye'den adalet ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığına uymasını ve Osman Kavala'yı serbest bırakmasını, bu sırada davasının adil, şeffaf ve hızlı biçimde sonuçlanmasını istiyoruz."

SİYASAL VE ASKERİ CASUSLUKTAN TUTUKLU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde ''anayasal düzeni bozmaya teşebbüs'' suçundan tutuklu bulunan ayrıca ''siyasal veya askeri casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala'nın, Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına karar verilmişti.