Alaattin Çakıcı son dakika hapse mi girecek? Alaattin Çakıcı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Alaattin Çakıcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Alaattin Çakıcı son dakika gelişmesi gündeme oturdu! Alaattin Çakıcı hapse mi girecek? Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı yapılan infaz düzenlemesi kapsamında Nisan ayında tahliye edilmişti. Alaattin Çakıcı'ya yeğeni Adem Çakıcı'yı tasarlayarak öldürmeye azmettirmeye teşebbüs suçundan 17 yıl hapis cezası verildi. Bu gelişmenin ardından Alaattin Çakıcı kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
ALATTİN ÇAKICI'YA HAPİS CEZASI!
Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'nın silahla yaralanması ile birlikte çok sayıda silahla yaralama, çok sayıda silahla yağma, çok sayıda tehdit suçlarından Alaettin Çakıcı'nın da aralarında bulunduğu 27 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Eylül tarihinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Feramuz Çalışkan, Yavuzhan Çelik, Ahmet Hakkı Bilici ve Yılmaz Kayadibi ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Tutanağa, tutuksuz sanık Alaattin Çakıcı'nın SEGBİS sistemi ile ifadesinin alınması için Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ne talimat yazıldığı, Çakıcı'nın, Bodrum Devlet Hastanesi'nde alınan sağlık raporunu gerekçe göstererek ifade vermeye gitmediği yazıldı.
MAHKEME ÇAKICI'NIN SUNDUĞU SAĞLIK RAPORUNU KABUL ETMEDİ
Mahkeme, "Sanık Alaattin Çakıcı'nın başka suçtan hükümlü olduğu tarihten itibaren savunma yapmadığı, son olarak sürekli sağlık durumunu bildiren rapor göndermesinin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğundan mazeretinin reddine" cümlelerini tutanağa yazdı. Sanık ve avukatları son savunmalarını yaptı. Son savunmalardan sonra mahkeme karar için ara verdi.
ÖLDÜRTMEYE AZMETTİRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN 17 YIL HAPİS CEZASI
Aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, Alaattin Çakıcı'ya yeğeni Adem Çakıcı'yı tasarlayarak öldürmeye azmettirmeye teşebbüs suçundan 17 yıl hapis cezası verdi.
ÖRGÜTÜN İŞLEDİĞİ DİĞER SUÇLARDAN BERAAT ETTİ
Çakıcı'nın cezasında herhangi bir indirime gitmeyen mahkeme, Çakıcı'nın, dosya kapsamında birden çok silahla tehdit suçuna azmettirme, akrabası Yıldırım Çakıcı'nın da aralarında bulunduğu birden çok kişiyi silahla yaralama suçuna azmettirme, çok sayıda silahla yağma suçuna azmettirme suçlarından beraatine karar verdi.
YAVUZHAN ÇELİK 42 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILDI
Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütün yöneticisi olmakla suçlanan tutuklu sanık Yavuzhan Çelik, Adem Çakıcı'yı tasarlayarak öldürmeye azmettirme suçundan 14 yıl 2 ay, C.Ş.'yi silahla yaralamaya azmettirme suçundan 7 yıl 6 ay, Y.A.'yı silahla hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl, Y.A.'yı birden fazla kişi ile silahla yağma suçundan 10 yıl 10 ay, suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütü yönetmek suçundan 5 yıl olmak üzere toplamda 42 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
ADEM ÇAKICI TÜM SUÇLARINDAN BERAAT ETTİ
Mahkeme, 29 Aralık 2017 tarihinde Kadıköy'de silahlı saldırıya uğrayan ve yaralı kurtulan Adem Çakıcı hakkında yargılandığı tüm suçlardan beraat kararı verdi. Sanık Ahmet Hakkı Bilici, Adem Çakıcı'yı tasarlayarak öldürmeye azmettirme suçundan 14 yıl 2 ay, T.A.'nın yaralanması eyleminden dolayı 2 yıl 6 ay, Y.A.'nın silahla yağmalanması ve hürriyetinden yoksun kalması eyleminden 15 yıl 10 ay, suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olmak suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Feramuz Çalışkan, Adem Çakıcı'nın tasarlayarak öldürülmesine teşebbüs suçundan 14 yıl 2 ay, C.Ş.'yi kasten yaralama suçundan 7 yıl 6 ay, suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olmak suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 24 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Sanık Oğuzhan Orhan, Adem Çakıcı'nın tasarlanarak öldürülmesine teşebbüs suçuna yardımdan 6 yıl 8 ay, örgüte üye olmak suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 9 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.
ALAATTİN ÇAKICI KİMDİR?
Alaattin Çakıcı, 20 Ocak 1953 tarihinde Trabzon'un Fındıklı köyünde doğdu. Annesinin adı Şakire, babasının adı Ali'dir. Fahrettin ve Gençağa isimlerinde iki erkek kardeşi olan Alaattin Çakıcı'nın Gamze ve Leyla adlarında iki kız kardeşi vardır. Babası Ali Çakıcı, İstanbul'a göç etti. İstanbul'a göç eden aile Kağıthane ilçesinde Gültepe semtine yerleşti. Baba Ali Çakıcı burada bir kahvehane işletmeye başladı.
Gençlik döneminde bir süre cezaevinde kaldı. 1980 öncesinde baba Ali Çakıcı ve kardeşi Gençağa Çakıcı ile birlikte MHP Ülkü Ocaklarına dahil oldu. Alaattin Çakıcı 1979 yılında vuruldu, ancak olaydan yaralı olarak kurtuldu. Baba Ali Çakıcı bir saldırı sonucu 5 Mayıs 1980 yılında hayatını kaybetti. 1980 Askeri Darbesi ile birlikte tutuklandı.
MHP ve ülkücü kuruluşlar davasında yargılandı ve somut delil yetersizliğinden 1982 yılında serbest bırakılan Alaattin Çakıcı, 1982 yılında tahliye oldu.1987 yılında Alaattin Çakıcı, en parlak dönemini yaşıyordu. 3 – 12 Ağustos 1987 tarihleri arasında yurt dışına çıksa da 10 gün sonra Türkiye'ye döndü.
Alaattin Çakıcı, kendisine ASALA ile mücadele etme konusunda getirilen teklifi kabul etti. Kontr-terör dış ve iç operasyonlar birimi kapsamında özel askeri eğitime tabi tutulan Çakıcı, eğitim sonrasında tim komutanı olarak görevlendirildi. 1990 yılı Ekim ayında yaralama nedeniyle bir süre tutuklu kaldı. Çakıcı, Şubat 1995'te gazete ve televizyonlara bülten şeklinde faks çekti ve Dev-Sol lideri Dursun Karataş'ı öldüreceğini bildirdi.
Alaattin Çakıcı, 1972 yılında Gönül Kurtuluş ile evlendi. Bu evlilikten Ali, Aytül ve Betül isimlerinde çocukları oldu. Alaattin Çakıcı, bir dönem eşinden boşanmış ve ünlü kabadayılardan Dündar Kılıç'ın kızı Uğur Kılıç ile 20 Mayıs 1991 yılında Trabzon'da evlendi. 4 Kasım 1994 yılında boşandılar.
20 Ocak 1995 yılında Alaattin Çakıcı, eski eşi Uğur Kılıç'ın ölümünde azmettirci olduğu gerekçesiyle 19 yıl 2 ay ceza aldı. Yurtdışında kaldığı sürede; ABD, Belçika, İtalya, Güney Afrika, Brezilya, Singapur, Japonya ve Fransa'da dolaştığı belirlendi.
Çakıcı, 17 Ağustos 1998 yılında Türk ve Avusturya polisiyle birlikte düzenlenen bir operasyonla Fransa'nın Nice kentinde yakalandı. Bir süre sonra Türkiye'ye iade edildi. 14 Aralık 1999 tarihinde Kartal cezaevine konuldu. 29 Kasım 2002 tarihinde serbest bırakıldı.
Karagümrük Baskını davasından dolayı Çakıcı, 7 Nisan 2004 tarihinde 3 yıl 4 aylık bir hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası 14 Temmuz 2004 tarihinde Avusturya'nın Graz kentinde yakalandı. 5 Ekim 2004 tarihinde Viyana Eyalet Mahkemesi Çakıcı'nın Türkiye'ye iadesine karar verdi. 14 Ekim 2004 tarihinde Tekirdağ Tipi Cezaevine koyulan Alaattin Çakıcı, 15 Temmuz 2016 yılında Bolu F Tipi Cezaevine nakledildi. Mart 2017 yılında Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki F Tipi Cezaevine nakledilmesine karar verildi. 30 Mart 2017 yılında Bolu F Tipi Cezaevinde tutulurken çeşitli gerekçelerle 10 ay hapis cezası daha verilmiştir.
2020 yılının Nisan ayında infaz düzenlemesi kapsamında tahliye edilmiştir.