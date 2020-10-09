



Trabzon'un Maçka ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Sevinç Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Harmanlık mevkisindeki ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünün yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ve Maçka Belediyesinin itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 10 dönümlük alandaki 7-8 noktada devam eden yangın, Gümüşhane'den getirilen arazözlerin de desteğiyle kontrol altına alındı.