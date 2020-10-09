Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.10.2020 22:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.10.2020 22:56
    ABONE OL

    'un Maçka ilçesinde ormanlık alana sıçrayan kontrol altına alındı

    'un Maçka ilçesine bağlı 'nde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yanngın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

    AA
    Maçka'daki orman yangını kontrol altına alındı



    Trabzon'un Maçka ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

    İlçeye bağlı Sevinç Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Harmanlık mevkisindeki ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünün yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ve Maçka Belediyesinin itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 10 dönümlük alandaki 7-8 noktada devam eden yangın, Gümüşhane'den getirilen arazözlerin de desteğiyle kontrol altına alındı.



    Yangının oluştuğu bölgenin yerleşim yerine yakın olması nedeniyle ekiplerin, alanda çalışmalarına gece de devam edeceği, soğutma çalışmalarının ise yarın sabah saatlerinde yürütüleceği bildirildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Trabzon'un Maçka ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı