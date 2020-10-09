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    • 09.10.2020 23:56
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    A Haber'de konuştu: ekibi tarafından sürekli kandırılıyor

    A Haber ekranlarında yayınlanan “” adlı programında Genel Başkanı Kemal hakkında değerlendirmelerde bulundu. Her geçen gün yalan bilgiler üzerinden açıklama yapan Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından kandırıldığını belirten Genç, CHP'li vekillerin ise oturdukları yerden para kazandıklarını ve hiçbir şey üretmediklerini ifade etti. Genç, "Hazır bir kitleleri var ve ne yaparsanız size oy veriyor" şeklinde konuştu.

    AHaber

    Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç A Haber ekranlarında yayınlanan "Memleket Meselesi" adlı programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

    "ERDOĞAN RAKİBİM" DİYOR AMA ONU KANDIRIYORLAR
    Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "siyasi rakibim" olarak tanımlamasına ilişkin "Erdoğan gibi bir dünya liderinin rakibi Kılıçdaroğlu olamaz" diyen Hikmet Genç, Kılıçdaroğlu'nun bu konuda kandırıldığını söyledi.

    "DÜNYA'NIN EN KONFORLU İŞİ CHP'DEN VEKİL OLMAK"
    Dünyanın en konforlu işinin CHP'de milletvekili olmak olduğunu ifade eden Genç, CHP'li vekillerin hem maaş aldığını hem de hiçbir şey yapmadıklarını söyledi. "Oturdukları yerde gelen her şeyi reddedip, hiçbir şey üretmiyorlar. Hazır bir kitleleri var ve ne yaparsanız size oy veriyor" diyen Hikmet Genç Kılıçdaroğlu'nu defalarca kaldırıldığını söyleyerek uyardığını açıkladı.

    FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜ KILIÇDAROĞLU'NUN İŞİ
    Kılıçdaroğlu'nun ekibindeki kişilerin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na fotoğraflar göstererek kendisini kandırdıklarını belirten Genç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da CHP Genel Başkanlığına fotoğraflar sayesinde geldiğini belirtti. Erdoğan'ın Katar ziyaretindeki bir fotoğraftan yola çıkarak Erdoğan'ı eleştiren Kılıçdaroğlu hakkıında "Görüntü ve fotoğraflar onun işi" diyen Hikmet Genç, Kılıçdaroğlu'nun bir politikaya sahip olmadığını ifade etti.
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    Haberler Güncel Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç A Haber'de konuştu: Kılıçdaroğlu ekibi tarafından sürekli kandırılıyor