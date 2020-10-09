"DÜNYA'NIN EN KONFORLU İŞİ CHP'DEN VEKİL OLMAK"

Dünyanın en konforlu işinin CHP'de milletvekili olmak olduğunu ifade eden Genç, CHP'li vekillerin hem maaş aldığını hem de hiçbir şey yapmadıklarını söyledi. "Oturdukları yerde gelen her şeyi reddedip, hiçbir şey üretmiyorlar. Hazır bir kitleleri var ve ne yaparsanız size oy veriyor" diyen Hikmet Genç Kılıçdaroğlu'nu defalarca kaldırıldığını söyleyerek uyardığını açıkladı.