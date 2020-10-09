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    • 09.10.2020 12:38
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    Son dakika: 'dan korkutan koronavirüs rekoru!

    'da koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı rekoru kırıldı. Bugün itibarıyla ülkede salgının başlangıcından beri görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

    O ülkede korkutan koronavirüs rekoru!

    'da koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı rekoru kırıldı. Bugün itibarıyla ülkede salgının başlangıcından beri görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

    Rusya'da koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı rekoru kırıldı. Bugün itibarıyla ülkede salgının başlangıcından beri görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

    Haberi dünya çapında haber ajansları son dakika koduyla paylaştı.

    Rusya'da son 24 saatte görülen vaka sayısı 12 bin 126 olarak açıklandı. Bu rakam salgının başından beri görülen en yüksek vaka sayısı oldu.

    Rusya'nın dün açıkladığı günlük koronavirüs vaka sayısı 11 bin 493 olmuştu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Son dakika: Rusya'dan korkutan koronavirüs rekoru!