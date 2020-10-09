KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS önlisans sınavı ne zaman düzenlenecek?

KPSS önlisans sınavı için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Adaylar sınava hazırlanırken bir yandan da nerede gireceklerini merak ederek araştırmaya başladı. Peki KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Nereden ve nasıl sorgulama yapılacak? KPSS önlisans sınavının hangi tarihte düzenleneceği de ÖSYM tarafından açıklandı. İşte konuya dair merak edilen tüm bilgiler…
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM 2020 sınav takvimine göre, KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak.
Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacaktır. Sınavın süresi 130 dakika olacaktır. Testler adaylara bir kitapçık hâlinde verilecek ve bir Cevap Kâğıdı kullanılacaktır.
Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak, cevaplar Cevap Kâğıdı'na işaretlenecek, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Sınavda uygulanacak testler aşağıda gösterilmiştir. Bu testlerin içeriğine ilişkin bilgiler de Tablo-1'de verilmiştir. Sınavda adaylar cevaplarını, Cevap Kâğıdı'nda ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap Kâğıdı yerine Soru Kitapçığı'na yapılan işaretler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav yerleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden ilan edilecek. 2020 KPSS ön lisans sınavı giriş yerleri henüz açıklanmadı. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi'ni yanında bulundurmak zorundadırlar.
Bu bilgiler göz önüne alındığında KPSS ön lisans sınav yerlerinin 15 Ekim tarihinde açıklanması ön görülüyor. Sınav yerleri açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.