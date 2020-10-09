KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS önlisans sınavı ne zaman düzenlenecek?

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav yerleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden ilan edilecek. 2020 KPSS ön lisans sınavı giriş yerleri henüz açıklanmadı. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi'ni yanında bulundurmak zorundadırlar.

Bu bilgiler göz önüne alındığında KPSS ön lisans sınav yerlerinin 15 Ekim tarihinde açıklanması ön görülüyor. Sınav yerleri açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ



Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.