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    • 09.10.2020 19:46
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    Son dakika: te son durum! yeni tablo ile nı duyurdu

    Son dakika haberi... 9 Ekim yeni tip (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Bugün yeni 1.629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun." ifadelerine yer verdi.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

    Koca açıklamasında, "Bugün yeni 1.629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun." ifadelerine yer verdi.

    8 EKİM KORONAVİRÜS TALOSU

    7 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    6 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    5 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tablo ile 9 Ekim Kovid-19 sayılarını duyurdu