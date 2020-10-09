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    • 09.10.2020 12:46
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    'de ekipleri, istihbari çalışmayla, Genç ilçesi kırsalında ekilen Hint kenevirinin hasadı yapıldığı bilgisine ulaştı. 8 Ekim günü Genç ilçesi kırsalında belirlenen bölgede operasyon başlatan ekipler, 6 farklı adrese baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda, irken, olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

    Bingöl'de 213 kilo esrar ele geçirildi

    'de Genç ilçesinde, jandarma ekiplerince 6 farklı adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda, irken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

    ekipleri, istihbari çalışmayla, Genç ilçesi kırsalında ekilen Hint kenevirinin hasadı yapıldığı bilgisine ulaştı. 8 Ekim günü Genç ilçesi kırsalında belirlenen bölgede operasyon başlatan ekipler, 6 farklı adrese baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda, 213 kilo esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Bingöl'de 213 kilo esrar ele geçirildi