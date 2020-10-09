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    • 09.10.2020 14:28
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    Son dakika: : 'nda önem verdiğimiz alternatif çözüm yolları meyvelerini veriyor

    Son dakika haberine göre , "'nda önem verdiğimiz alternatif çözüm yolları meyvelerini veriyor. Vatandaşlarımız adalet hizmetlerine daha çabuk erişiyor" dedi.

    DHA
    Bakan Gül'den Yargı Reformu açıklaması
    , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'nda önem verdikleri alternatif çözüm yollarının meyvelerini verdiğini belirtti. Bakan Gül, "Uyuşmazlıklar mahkemelere gidilmeden çözüme kavuşuyor. Vatandaşlarımız adalet hizmetlerine daha çabuk erişiyor. Zaman ve emekten tasarruf ediliyor. Toplumsal uzlaşı kültürümüz güçleniyor. Örneğin ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 121 bin dosyada taraflar el sıkıştı. Bu ihtilaflar, mahkemelerde ortalama 1000 günde karara bağlanırken arabuluculuk sayesinde 30 günde çözüme kavuşturuluyor. Güven veren adalet yolunda reformlarımız sürecek" ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Yargı Reformu'nda önem verdiğimiz alternatif çözüm yolları meyvelerini veriyor