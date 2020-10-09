Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgula! 9 Ekim Milli Piyango sonuçları şans oyunları sevenler tarafından merak ediliyor. Talih kuşunun kendilerine konmasını bekleyen vatandaşlar Milli Piyango oyunlarına ilgi gösteriyor. Her ayın 9, 19 ve 29. günleri yapılan Milli Piyango çekilişlerine yoğun ilgi gösteriliyor. Peki, 9 Ekim Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? Haberimizden Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. İşte, Milli Piyango sonuçları 9 Ekim 2020!
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Çekiliş sonuçları henüz duyurulmadı. Birkaç saat içerisinde duyurulacak çekiliş sonuçlarına aşağıda bulunan mpi.gov.tr bağlantısından ulaşabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Milli Piyango çekilişi saat 15.30'da başlıyor. Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanacak çekilişte ikramiye kazanan bilet numaraları belli olacak. Amorti ve büyük ikramiye çekilişi ise saat 17.30'da gerçekleşecek.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MİLLİ PİYANGO ONLINE OYNANIR MI?
Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır. Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!
Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.
PARA YATIRMA VE ÇEKME NASIL YAPILIR?
Anlaşmalı olduğumuz bankaların Ödemeler sekmesi altındaki Şans Oyunları' ndan Milli Piyango' yu seçerek Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaranızı (TCKN) ve yatırmak istediğiniz tutarı girerek Milli Piyango oyun hesabınıza hızlıca havale yapabilirsiniz.
Kredi kartı ile para aktarımı yapılmadığı gibi kazanılan ikramiyeler de kredi kartı numarasına gönderilmemektedir.
Ayrıca avans hesap kullanılarak yapılan para transfer işlemlerine de kanunen izin verilmemektedir.
Milli Piyango Online hesabınıza giriş yaptıktan sonra Hesabım > Para Çekme sayfası üzerinden oyun hesabınızda bulunan çekilebilir tutarı, çekmeyi istediğiniz banka hesabına ait IBAN bilgisini girerek banka hesabınıza transfer edebilirsiniz.
Milli Piyango Online hesabınızdan para çekme talebinde bulunabilmeniz için çekmek istediğiniz tutarın en az 10 TL olması gerekmektedir. Ancak aşağıda belirtilen saatler için para çekebileceğiniz minimum tutar, bankalara göre değişiklik gösterebilmektedir.
Anlaşma dışı bankalardan yapacağınız para çekme talepleri, EFT saatleri içerisinde (mesai saatleri) banka hesabınıza aktarılmaktadır. Para çekme talebinizin gerçekleşeceği günün, resmi/dini bayram günleri ile yılbaşı günü olan genel tatil günlerine rastlaması durumunda işleminiz, bu günleri takip eden ilk iş günü gerçekleşecektir.