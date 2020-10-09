Milli Piyango Online hesabınıza giriş yaptıktan sonra Hesabım > Para Çekme sayfası üzerinden oyun hesabınızda bulunan çekilebilir tutarı, çekmeyi istediğiniz banka hesabına ait IBAN bilgisini girerek banka hesabınıza transfer edebilirsiniz.

Milli Piyango Online hesabınızdan para çekme talebinde bulunabilmeniz için çekmek istediğiniz tutarın en az 10 TL olması gerekmektedir. Ancak aşağıda belirtilen saatler için para çekebileceğiniz minimum tutar, bankalara göre değişiklik gösterebilmektedir.

Anlaşma dışı bankalardan yapacağınız para çekme talepleri, EFT saatleri içerisinde (mesai saatleri) banka hesabınıza aktarılmaktadır. Para çekme talebinizin gerçekleşeceği günün, resmi/dini bayram günleri ile yılbaşı günü olan genel tatil günlerine rastlaması durumunda işleminiz, bu günleri takip eden ilk iş günü gerçekleşecektir.