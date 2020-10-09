"DOLARLA BAĞIŞ YAPTIM, DOLAR ARTINCA SEVABIM ARTAR MI?"

Aylık 40 bin lira geliri olan bir vatandaşın babasının hastane masraflarını karşıladığını, bunun sadakadan sayılıp sayılmayacağını sorduğunu anlatan Vaiz Saffet Sevim, kızından olan torununun soyadının değişik olması nedeniyle torununa verdiği paranın fitreden sayılıp sayılmayacağının da sorulduğunu söyledi. Bugüne kadar sadakayla ilgili gelen en ilginç soruyu da anlatan Sevim, "Dolarla bağış yaptım dolar artınca sevabım artar mı?' diye soran vatandaş oldu. Allah katında hiçbir şey zayi olmaz. Yaptığımız tüm hayırlar en az 10 katı sevap alır" dedi.

Manevi danışmanlık hizmeti veren Salih Bayındır ise corona virüs döneminde aile içi ilişkilerde birtakım sorunların meydana geldiğini ve bunu dindeki bazı referans noktalarından yola çıkarak vatandaşı bilgilendirip, manevi danışmanlık yaptıklarını söyledi.