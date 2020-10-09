Ünalan Metrosu'nda intihar girişimi

Üsküdar, Ünalan Metro İstasyonu'nda raylara atlayan bir kişi ağır yaralandı. Olay nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı. Üsküdar, Ünalan Metro İstasyonu'nda saat 10.00 sıralarında ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi raylara atladı.