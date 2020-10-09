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    Başkan Erdoğan'dan 'na başarı dileği

    Son dakika haberi... Başkan , Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan'ı yenerek finale yükselen milli takıma başarı dileklerinde bulundu.

    Başkan Erdoğan'dan Millilere başarı dileği

    Başkan , Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan'ı yenerek finale yükselen milli takıma başarı dileklerinde bulundu.

    Başkan Erdoğan, Sırbistan maçı öncesinde milli takım idarecileri ve oyuncularla telefonda görüntülü konuşup, başarı dileklerini iletti.

    Ay-yıldızı ekip, yarı finalde Sırbistan'ı 3-1 yenerek adını finale yazdırmıştı. Milliler, bu akşam final maçında ile karşı karşıya gelecek ve müsabaka TRTSpor 2'den naklen yayımlanacak.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'na başarı dileği