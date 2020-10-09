DURAKLARDAN SİLAHLAR ÇIKMIŞTI



Rant kavgasının içerisinde bulunan ve taksicilik yapan bazı kişilerin, öldürülen üç kişinin intikamının alınması için organize bir şekilde silahlandığı tespit edilince Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Üç cinayetin intikamını almak için organize bir şekilde silahlanan ve rant kavgasının içerisinde bulunan iki farklı grubun üyesi 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Operasyonda 31'i ikamet adresi, 3'ü iş yeri, 5'i ise taksi durağı olmak üzere 39 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Şüphelilerin üzerinde 2'si kuru sıkı dört ruhsatsız silah, 74 mermi; taksi duraklarında ise dört ruhsatsız silah, 63 mermi ve üzerinde "Kas Gevşetici" yazılı çok sayıda beyzbol sopası ele geçirildi.