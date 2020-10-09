'BİYOBENZER ÜRETİM HATTI KURMA HAYALİMİZ VAR'

Erfa, biyoteknolojik ilaçların çağın kronik hastalıklarının en önemli tedavi edici özelliklerinden olduğuna işaret ederek, "Ülkemize, hücreden başlayan bir biyobenzer üretim hattı kurma hayalimiz var. Bunun altyapı çalışmalarını tamamladık, yatırımlarımız başladı. Yaklaşık 2 yıl içerisinde 10 biyobenzer ürünü üretir hale geleceğiz. Bunlar özellikle kronik hastalıkların tedavisinde, kanserde, karaciğer hastalıklarında kullanılabilecek ilaçlar olacak. Hem yerli üretiyor olacağız hem ihracat potansiyeli olacak hem de ithalatın önüne geçmiş olacağız. 2 yıl içerisinde bunu başarmış olacağız" diye konuştu.

Erfa, Bakan Varank'ın ziyaretinden çok mutlu olduklarını da ifade ederek, "Sayın Bakanın ziyaretinden onur duyduk, bizi motive etti. Çalışmalarımız hızlandırmak yönünde moralimiz oldukça yükseldi. Covid-19 ile ilgili projelerimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk" dedi.