Halsey kimdir? Halsey Türkiye’ye mi geldi? İddiası Twitter’ı yıktı!

Halsey Türkiye'ye mi geldi? Halsey kimdir? Şarkıcı Halsey Türkiye'ye geldi iddiası Twitter'da büyük heyecan yarattı. Ülkemizde de büyük bir takipçi kitlesi edinen şarkıcı Halsey ismi gündem oldu. Peki, Halsey kimdir? Halsey Türkiye'ye mi geldi?
HALSEY TÜRKİYE'YE Mİ GELDİ?
Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan 26 yaşındaki şarkıcı çok kısa bir süre önce Twitter sayasından 'Herkes sakin olsun' lütfen diye bir mesaj paylaştı. Ardından da Instagram sayfasının 'hikayeler' bölümünde bir Türk mizah dergisinin adının yazılı olduğu bir kupanın fotoğrafını paylaştı.
Bu durum da ünlü şarkıcının Türkiye'de olduğu söylentilerinin çıkmasına neden oldu. Halsey, Twitter'da da Türkiye gündeminin ilk sıralarına yerleşti.
Halsey, bir süre önce "Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor" mesajını sosyal medya sayfasında paylaşmıştı.
Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan 26 yaşındaki şarkıcı çok kısa bir süre önce Twitter sayasından 'Herkes sakin olsun' lütfen diye bir mesaj da paylaştı.
Halsey, bir başka sosyal medya mesajında da Türkçe öğrendiğini belirten Türçke bir tweet atıp bir de klavye fotoğrafı paylaşmıştı.
HALSEY KİMDİR?
Ashley Nicolette Frangipane (d. 29 Eylül 1994, Edison, New Jersey) Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı. Sahne adı olarak hem doğup büyüdüğü yer olan eyaletinde ismini hem de isminin anagramı olan Halsey'i kullanır. Şarkı yazmaya 17 yaşında başlamıştır. 2014'te Astralwerks adlı müzik şirketi ile bir anlaşma imzalayıp ilk EP'si olan Room 93'ü çıkardı. İlk albümü olan Badlands'da Room 93'ü takip ederek 2015 yılında piyasaya sürüldü.
Halsey, New Jersey'de Ashley Frangipane adıyla doğmuş ve yetişmiştir. Anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı ve baba tarafından Afrika-Amerika kökenlidir. 14 yaşında akustik gitara geçmeden keman, viyola ve viyolonsel çaldı. İlk röportajlarından birinde, Halsey 16 veya 17 yaş civarlarında ona bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu belirtmiştir. 18 yaşında, mâli sıkıntılarla karşılaştı ve müzik, kirasını ödemek için bir yol oldu. Çeşitli sahne isimleri altında farklı şehirlerde çok sayıda akustik gösteriler yaptı. En sonunda lakabı olarak Halsey'yi seçti, bunun sebebi isminin (Ashley) anagramı ve Brooklyn'de gençliğinde çok vakit geçirdiği bir caddenin isminin olmasıydı.
Halsey gerçek adı altında YouTube'da cover şarkılar yayınlayarak kariyerine başladı. 2012 yılında, Taylor Swift ve One Direction üyesi Harry Styles ile Swift'in ilişkisi hakkında "Haylor Song" adlı I Knew You Were Trouble şarkısının bir parodisini kaydetti ve bunu Tumblr hesabında paylaştı. 2014 yılında Halsey "Ghost" isimli bir şarkı kaydetti ve onu SoundCloud'da yayınladı. Şarkı Halsey'e dikkat çekti ve o Astrawelker plak ile etiket imzaladı. Sonradan "Room 93" başlıklı ilk EP'sini 27 Ekim 2014'te yayınladı.
Yine 2014'te açılış sanatçısı olarak The Kooks ile tura çıktı. 2015 yılında, Halsey, Twitter'da festivalde en çok konuşulan sanatçı oldu.
Mart ve Nisan 2015'te Young Rising Sons ile tura çıktı, ayrıca Imagine Dragons tarafından Smoke + Mirrors Tour sırasında desteklendi.
Bir röportajında Halsey Badlands'ı "kızgın bir feminist kayıtı" olarak tanımladı ama daha sonra yanlış anlaşıldığını söyleyerek aslında "kızgın bir kadın kaydı" demek istediğini aktardı.
Billboard Haziran 2015'te yaptığı röportajda 2. albüm için bile çoktan çalışmalara başladığını söylemişti.