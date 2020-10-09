Halsey kimdir? Halsey Türkiye’ye mi geldi? İddiası Twitter’ı yıktı!

Bu durum da ünlü şarkıcının Türkiye'de olduğu söylentilerinin çıkmasına neden oldu. Halsey, Twitter'da da Türkiye gündeminin ilk sıralarına yerleşti.

Halsey, bir süre önce "Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor" mesajını sosyal medya sayfasında paylaşmıştı.