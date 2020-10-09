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    • 09.10.2020 16:56
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    Başbakanı Ersin Tatar: Böyle ’ye can kurban

    Son dakika haberi... Başbakanı Ersin Tatar, Başkan 'ın talimatıyla Lefkoşa'da yaptırılan Hastanesi'ni ziyaret etti. Yapımı son aşamaya gelen hastaneyle ilgili yetkililerden bilgi alan Tatar, "Böyle bir 'ye can kurban" dedi.

    Böyle Türkiye’ye can kurban
    Başkan 'ın talimatıyla 'nin başkenti Lefkoşa'ya yapımı başlanan 100 yataklı 100 odalı Hastanesi'nde 6 ameliyathane ile 24 yoğun bakım odası yer alacak.



    Pandemi hastanesi olarak görev yapacak hastaneyi, bugün KKTC Başbakanı Ersin Tatar, ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Tatar, çalışmalarda sona gelindiğini ifade ederek, "Çok mutluyum. Büyük bir emek var burada" dedi. Ayrıca, "Böyle bir Türkiye'ye can kurban" diye konuştu.



    'BİR ŞAHASER'
    Öte yandan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da hastaneyi ziyaret ederek, bilgi aldı. Bakan Amcaoğlu, pandemi hastanesinin kendileri için bir şaheser olduğunu belirterek, katkılarından dolayı Cumhuriyeti'ne minnettar olduklarını söyledi.

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