Dilara Türkkan kimdir? Lütfü Türkkan kızı Dilara Türkkan kaç yaşında?

Dilara Türkkan'ın Instagram hesabından naklen yayınladığı parti, partideki farklı kişiler tarafından da yayınlanmıştı. Partide kadın kılığına girmiş bir erkeğin dans etmesi dikkat çekmiş, görüntüler kısa sürede sosyal medyayı sallamıştı.

DİLARA TÜRKKAN KİMDİR?

Dilara Türkkan modacı. Kendi markasını kuran Dilara Türkkan'ın Şeyma Subaşı, Oğulcan Engin ve Sinem Kobnal gibi ünlü isimlerle arkadaş olduğu bilinmektedir.

Türküm Türkkan, Mehmet Türkkan, Nihan Türkkan isminde 3 kardeşi var.