Dilara Türkkan kimdir? Lütfü Türkkan kızı Dilara Türkkan kaç yaşında?

Dilara Türkkan kimdir, kaç yaşında? İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan'ın yaptığı paylaşım sosyal medyada tepkilere neden oldu. Dilara Türkkan, odası 5.000 TL'lik olduğu belirtilen lüks bir otelde cuma vakti şampanya açtırarak sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Peki, Dilara Türkkan kimdir?
"Millet aç" diyerek algı yapan İP'li Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan'dan odası 5.000 TL'lik otelde Cuma vakti şampanya keyfi!— Takvim 🇹🇷 (@takvim) October 9, 2020
BU İLK SKANDALI DEĞİL
Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sarıkla gelmesini eleştiren İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın modacı kızı Dilara Türkkan, Çengelköy'deki evinde yılbaşı partisi vermişti.
Dilara Türkkan'ın Instagram hesabından naklen yayınladığı parti, partideki farklı kişiler tarafından da yayınlanmıştı. Partide kadın kılığına girmiş bir erkeğin dans etmesi dikkat çekmiş, görüntüler kısa sürede sosyal medyayı sallamıştı.
DİLARA TÜRKKAN KİMDİR?
Dilara Türkkan modacı. Kendi markasını kuran Dilara Türkkan'ın Şeyma Subaşı, Oğulcan Engin ve Sinem Kobnal gibi ünlü isimlerle arkadaş olduğu bilinmektedir.
Türküm Türkkan, Mehmet Türkkan, Nihan Türkkan isminde 3 kardeşi var.