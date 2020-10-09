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    • 09.10.2020 16:48
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    'da yetiştirilen 10 milyon balık yavrusu baraj göletlerine salınacak

    15. Bölge Müdürlüğü, 'nda yetiştirilen ve hasadına başlanan 10 milyon balık yavrusunun baraj göletlerine salınacağını açıkladı.

    AA
    10 milyon yavru göllere salınacak

    15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 7 su ürünü istasyonunun en büyüğü konumundaki balık üretme tesisinde bu yıl 7 milyon sazan ve Fırat havzasının endemik türlerinden 3 milyon şabut balığı yavrusu üretildiği belirtildi.

    ÜRETİLEN 10 MİLYON BALIK YAVRUSU GÖLLERE BIRAKILACAK
    Ekolojik dengenin korunması ve balık türlerinin neslinin devamlılığı için milyonlarca balık yavrusunun Güneydoğu, ve Akdeniz'deki baraj göllerine bırakılarak zenginleştirilmelerinin sağlanacağı ifade edildi. Bu çalışmayla bölge ekonomisi ve istihdama katkıda bulunulacağı ve yöre insanının kaliteli proteini ucuza tüketmesine olanak sağlandığı kaydedildi.

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    Haberler Güncel Şanlıurfa'da yetiştirilen 10 milyon balık yavrusu baraj göletlerine salınacak