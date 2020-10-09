Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 7 su ürünü istasyonunun en büyüğü konumundaki balık üretme tesisinde bu yıl 7 milyon sazan ve Fırat havzasının endemik türlerinden 3 milyon şabut balığı yavrusu üretildiği belirtildi.

ÜRETİLEN 10 MİLYON BALIK YAVRUSU GÖLLERE BIRAKILACAK

Ekolojik dengenin korunması ve balık türlerinin neslinin devamlılığı için milyonlarca balık yavrusunun Güneydoğu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'deki baraj göllerine bırakılarak zenginleştirilmelerinin sağlanacağı ifade edildi. Bu çalışmayla bölge ekonomisi ve istihdama katkıda bulunulacağı ve yöre insanının kaliteli proteini ucuza tüketmesine olanak sağlandığı kaydedildi.