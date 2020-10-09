AYRIŞTIRILMAYAN ATIKLAR SAĞLIĞI VE ÇEVREYİ TEHDİT EDİYOR

Atıklar, geri dönüşüm ve yeniden değerlendirilebilme olanağını yitirmesinin yanında çevre ve görüntü kirliliğine de neden oldu. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan pandemi nedeniyle hijyen koşullarının daha sıkı denetlenmesi gerekirken oluşan risk durumu, Bodrum sakinlerine pes dedirtti.

Öte yandan atıkların vahşi depolama alanına taşıma maliyeti ve doğal alanların çöp depolama için kullanılması da tepkilere neden oldu.