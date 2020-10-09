



Sabah saatlerinde Kızıltepe'ye geçen Bakan Karaismailoğlu, daha sonra kent merkezinde AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Buradan Ömerli ilçesine geçen Bakan Karaismailoğlu, daha sonra konvoyla Dargeçit'e hareket etti.