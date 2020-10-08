TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASI

Çavuşoğlu, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı sığınmacı ve göçmenler konusuna da değinerek, "Sözde birçok ülke, Türkiye'nin bu kadar çok mülteciye ev sahipliği yapmasını övüyor ki bu insanların bazıları Suriye ve çevresinden gelen savunmasız insanlar. Ancak kimse sorumluluğu paylaşmıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin sığınmacı konusunda 40 milyar dolardan fazla bir harcama yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, bu konuda uluslararası toplumdan alınan desteğin bir milyar dolar düzeyinde olduğunu, AB ile yapılan anlaşma çerçevesinde Türkiye'ye vadedilen 6 milyar doların yalnız 3 milyar dolarının alınabildiğini, söz konusu anlaşmanın da bu nedenle işlevsiz kaldığını aktardı.

Bölgede sorunlar devam ettiği sürece mülteci ve sığınmacı sorununun da süreceğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bu sorumluluğu yüklenmek için yeni bir yaklaşım ve vizyona ihtiyacımız var, özellikle salgın nedeniyle 100 milyondan fazla insan çeşitli nedenlerden yurtlarını terk etmek durumuyla karşı karşıya, bunu da bu gelişmelere eklemek gerekir." görüşünü paylaştı.